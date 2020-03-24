Депздрав: пожилая пациентка Коммунарки умерла не от коронавируса

24.03.2020, 10:21, Новости дня

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о смерти пациентки в Коммунарке из-за COVID-19. В ведомстве пояснили, что у пациентки диагностирована терминальная стадия онкологии, тест на коронавирус был орицательный, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве умерла 69-летняя москвичка, поступившая 19 марта в городскую больницу №40 с подозрением на коронавирус​​​.

Как пояснили в медучреждении, женщина была госпитализирована из-за контакта с дочерью, недавно вернувшейся из эпидемиологически неблагополучной страны.

Ранее сообщалось, что из медцентра в Коммунарке выписались 70 человек.

По словам главврача Дениса Проценко, сейчас в больнице находятся 156 человек с диагнозом "пневмония", с новой коронавирусной инфекцией — 82.