Депздрав: пожилая пациентка Коммунарки умерла не от коронавируса
24.03.2020, 10:21, Новости дня
В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о смерти пациентки в Коммунарке из-за COVID-19. В ведомстве пояснили, что у пациентки диагностирована терминальная стадия онкологии, тест на коронавирус был орицательный, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве умерла 69-летняя москвичка, поступившая 19 марта в городскую больницу №40 с подозрением на коронавирус.
Как пояснили в медучреждении, женщина была госпитализирована из-за контакта с дочерью, недавно вернувшейся из эпидемиологически неблагополучной страны.
Ранее сообщалось, что из медцентра в Коммунарке выписались 70 человек.
По словам главврача Дениса Проценко, сейчас в больнице находятся 156 человек с диагнозом "пневмония", с новой коронавирусной инфекцией — 82.
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