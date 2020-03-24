 

НОК США и Новой Зеландии выступили за перенос Олимпийских игр-2020

24.03.2020, 10:20, Новости дня

Международный олимпийский комитет продолжает получать обращения с призывом перенести предстоящие летние Олимпийские игры 2020 года на более поздний срок. Теперь к МОК намерен обратиться Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии. Организация не хочет отправлять спортсменов в Токио из-за коронавируса.

"Нашим приоритетом являются спортсмены. Нам важно было дать им возможность поговорить с нами. И мы ценим их желание пойти на уступки. В то же время мы понимаем, что разработать новый план будет не так просто".

"Мы поддерживаем их позицию и теперь намерены поделиться своим видением ситуации с МОК, выступая от имени новозеландских спортсменов, — приводит заявление организации ТАСС. — Мы нуждаемся в скорейшем решении вопроса по предстоящей Олимпиаде".

Кроме того, также в МОК поступило обращение с просьбой переноса Игр от НОК США. Американский комитет полагает, что даже стабилизирование ситуации с коронавирусом к лету не сможет гарантировать полноценный тренировочный процесс спортсменов, а также допинговый контроль.

Ранее за отмену Олимпийских игр-2020 уже высказались девять Национальных олимпийских комитетов, а в Канаде и вовсе отказались отправлять своих спортсменов в Токио.



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