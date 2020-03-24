 

Умершая в Коммунарке пациентка не была больна коронавирусом

24.03.2020, 10:16, Новости дня

Пожилая пациентка, которая скончалась в больнице Коммунарки, не болела коронавирусом. Женщина страдала от онкологии, которая на момент гибели достигла терминальной стадии, сообщил департамент здравоохранения Москвы.

В одном из Telegram-каналов ранее появилась информация о том, что в Москве скончалась 69-летняя женщина, которая 19 марта была госпитализирована в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

«Департамент здравоохранения Москвы по факту сообщений в СМИ о смерти пациентки выступает с опровержением. Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.  

Отмечается, что тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологии.

Женщина поступила в больницу из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

«Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию – отрицательный», – добавили в департаменте. 

За последние сутки 70 пациентов с коронавирусом выздоровели и были выписаны из медицинского центра в Коммунарке.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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