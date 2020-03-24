Уроженку Белоруссии задержали за нарушение карантина в Москве

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24.03.2020, 10:16, Новости дня

Уроженка Белоруссии была задержана в Москве за нарушение карантина при посещении маникюрного салона, сообщили СМИ.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в понедельник в районе Пресненский. Женщина пришла в маникюрный салон и сообщила, что вернулась из Италии и находится на карантине.

Сотрудники вызвали наряд полиции. Женщина пояснила, что прилетела 8 марта и в аэропорту была проверена врачами, наличие коронавируса у нее не подтвердилось. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, врачи проверили гражданку, заболевание не подтвердилось. Женищна в госпитализации не нуждалась.

Ведется проверка инцидента.

Ранее президент РФ Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.



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