В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 49 человек

24.03.2020, 10:14, Новости дня

В Узбекистане новый коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек, общее число инфицированных в стране выросло до 49, сообщает Радио Озодлик со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава страны, первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В понедельник число зараженных достигло 46.

В частности, инфекция выявлена у двух человек, прибывших из России, а также у супруги пациента, который вернулся из Турции.

Ранее МВД страны сообщило, что более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи – в больницах.

С 24 марта в Ташкенте временно приостанавливается работа всех рынков (непродовольственных товаров, строительных, автомобильного, бытовой техники и других) и торговых комплексов, сообщает узбекская служба Радио Свобода.

По данным пресс-службы столичной администрации, работать продолжат только дехканские рынки, супермаркеты и магазины продовольствия. Пункты общественного питания могут работать, не принимая посетителей, только на условиях выноса или доставки блюд. Предпринимателям сферы общепита рекомендовано развивать услуги доставки.

Также с сегодняшнего дня столица страны будет закрыта для въезда и выезда всех видов пассажирского транспорта.

Ранее власти Узбекистана до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Выехать из Узбекистана смогут лишь иностранцы на специальных авиационных чартерах. В стране отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита.