Александр Буйнов празднует 70-летний юбилей

24.03.2020, 10:09, Разное

Один из любимых артистов отечественной эстрады Александр Буйнов 24 марта празднует свой 70-летний юбилей. Известный музыкант не считает солидный возраст помехой и продолжает свой путь в искусстве.

Когда зрители слышат это имя, они понимают, что сейчас им будет преподнесен урок оптимизма и позитивного отношения к жизни. Невозможно представить себе Александра Буйнова на сцене унылым или печально-романтичным. «Бороться до последнего» — это его кредо. Быть готовым принять любой удар судьбы, но только с высоко поднятой головой. За долгую жизнь на сцене артист выступал в составе нескольких творческих коллективов. Для многих его поклонников песни артиста неразрывно связаны с группой «Веселые ребята». 16 лет он был солистом популярного ансамбля, а два года работал с Аллой Пугачевой. Был покорен «Золотой Орфей», международная слава пришла не только к певице с её «Арлекино», но и ко всей группе. Дружбе с Примадонной Александр Буйнов верен на протяжении всей жизни.

Конечно, близкие и коллеги, многочисленные поклонники поздравят юбиляра в этот знаменательный день и пожелают бодрости и здоровья еще на долгие годы. Но праздновать он будет вдвоем с женой в связи с эпидемией коронавируса.