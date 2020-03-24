Губернатор Кузбасса поблагодарил вылечивших кемеровчан врачей

24.03.2020, 10:08, Новости дня

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил врачей, которые вылечили одного из кемеровчан от коронавируса, пациента уже выписали из инфекционной больницы Кемерова.

По словам главы региона, анализы показали отсутствие инфекции.

«Еще один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечиться, ему стало лучше. Благодарен медикам за их работу», – передает А42.RU сообщение Цивилева в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Кемерово оперативно выявили два случая заражения коронавирусом.

В регионе с 10 марта круглосуточно работает «горячая линия» для граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Единый номер 8-800-201-2522 открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф. Кроме того, можно звонить на телефон 112.