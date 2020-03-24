Названы сроки возвращения организованных туристов в Россию

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24.03.2020, 10:08, Новости дня

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели – до 31 марта, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации. Более половины из организованных туристов вернуться в РФ планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Оставшиеся организованные туристы вернуться до конца месяца либо также планово», – приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Зарины Догузовой.

По ее словам, Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД ищут пути, как вернуть самостоятельных туристов, которые сталкиваются с проблемными ситуациями, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами.

В настоящий момент за границей остаются 57,8 тыс. организованных туристов из России. Большинство туристов возвращаются в Россию из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.

Ранее туроператоры призвали клиентов не отказываться от туров с датами, выходящими за пределы ограничений, установленных государственными органами РФ и других стран. 



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