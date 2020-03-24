Доллар опустился ниже 79 рублей

24.03.2020, 9:53, Новости дня

Курс рубля в начале торгов уверенно растет к доллару и евро на фоне подскочившей нефти выше 28 долларов за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск вторника снижался на 1,14 рубля – до 78,44 рубля, курс евро – на 0,48 рубля, до 84,97 рубля, передает РИА «Новости».

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,44% – до 28,23 доллара за баррель.

Напомним, нефть продолжает рост второй день подряд. При этом доллар снижается на фоне новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по стимуляции экономики.