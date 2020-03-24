 

Ольга Бузова устроила онлайн-концерт в Instagram

24.03.2020, 9:52, Разное

Из-за эпидемии коронавируса по всему миру отменили множество культурных мероприятий. Певица и ведущая Ольга Бузова устроила для своих фанатов онлайн-концерт в социальной сети Instagram.
Видеоролик выступления появился на фанатской странице приложения Ольги Бузовой, где он набрал немалое количество позитивных комментариев и просмотров. Сама идея с онлайн-выступлением пришла звезды скандального телепроекта «Дом-2» случайно, когда она посетила студию в целях проведения репетиции. В ходе реализации творческой задумки появились некоторые неполадки технического характера, но российская знаменитость не придавала этому должного значения.

Первоначально Ольга Бузова вела прямой эфир в «ВКонтакте», но была вынуждена прервать его в связи с имеющимися помехами. Она не расстроилась и оперативно переключилась на популярную соцсеть Instagram, сделав заявление о предстоящем концерте всего лишь за несколько часов до его начала. Между тем, это почти не сказалось на численности поклонников, которых набралось почти полмиллиона.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Названы самые неприемлемые подарки на 8 марта

13.03 / Астрономы рассказали, о космических явлениях 2020 года и их последствиях

23.02 / В Госдуме назвали цель учения США по имитации отражения ядерного удара РФ

16.03 / В России начали продавать страховки от коронавируса

12.02 / В Бразилии обнаружили останки древних крыс размером с человека

14.02 / Личное: Провал Собчак

26.05 / В России разработали уникальное лекарство от рака

15.02 / Специалисты сообщили, какое сало лучше употреблять в пищу

20.02 / На западе Москвы произошла драка

05.03 / Мнение: Письмо: “Быть легкой никогда не получалось”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска