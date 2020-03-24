Ольга Бузова устроила онлайн-концерт в Instagram

24.03.2020, 9:52, Разное

Из-за эпидемии коронавируса по всему миру отменили множество культурных мероприятий. Певица и ведущая Ольга Бузова устроила для своих фанатов онлайн-концерт в социальной сети Instagram.

Видеоролик выступления появился на фанатской странице приложения Ольги Бузовой, где он набрал немалое количество позитивных комментариев и просмотров. Сама идея с онлайн-выступлением пришла звезды скандального телепроекта «Дом-2» случайно, когда она посетила студию в целях проведения репетиции. В ходе реализации творческой задумки появились некоторые неполадки технического характера, но российская знаменитость не придавала этому должного значения.

Первоначально Ольга Бузова вела прямой эфир в «ВКонтакте», но была вынуждена прервать его в связи с имеющимися помехами. Она не расстроилась и оперативно переключилась на популярную соцсеть Instagram, сделав заявление о предстоящем концерте всего лишь за несколько часов до его начала. Между тем, это почти не сказалось на численности поклонников, которых набралось почти полмиллиона.