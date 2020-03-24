Президент Эстонии обвинила ЕС в бездействии на фоне коронавируса

24.03.2020, 9:48, Новости дня

Евросоюз не справился с основной задачей на фоне пандемии нового коронавируса – обеспечением функционирования единого рынка, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей – обеспечивать функционирование единого рынка», – цитирует ТАСС Кальюлайд.

По ее словам, основная функция ЕС в том, чтобы «у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала».

Президент Эстонии ждет от Еврокомиссии более решительных действий, чтобы между странами ЕС продолжали перемещаться грузы.

«Ее (Еврокомиссии) основная деятельность – добиваться, чтобы действовали те вещи, о которых мы договорились. Я думаю, что нам нужно настойчиво говорить со своими партнерами, союзниками, соседями и с самой Еврокомиссией, как обеспечить, чтобы товары не застревали [на границах]», – добавила она.

Также Кальюлайд указала, что Германия содействует Эстонии в возвращении застрявших на немецко-польской границе жителей. Однако, по ее словам, это результат двусторонних переговоров, а не действий ЕС.

«Европейской комиссии сейчас не удается выполнять свою центральную функцию. Но я надеюсь, что мы все вместе это уладим, но только все вместе. Еще раз повторю, что ЕС – это не вещь в себе, а союз наших национальных государств», – добавила она.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 352. Правительство ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, предварительно оно будет действовать до 1 мая.

В мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек скончались.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.