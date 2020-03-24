Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

24.03.2020, 9:45, Разное

Знаменитый российский врач Леонид Рошаль считает, что пандемия коронавируса COVID-2019 является репетицией биологической войны. Доктор отметил, что с помощью инфекции мировая медицина проходит проверку на прочность, сообщает “Москва 24”.

Рошаль обратил внимание, что распространение вируса уже выявило недостаток медицинского персонала и количества мест в больницах. Врач указал на важность развития медицины в регионах, поскольку в случае неблагоприятной ситуации в Москве пациенты зачастую остаются без квалифицированной помощи, которую можно получить лишь в столице, передает РИА Новости.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT