 

Вслед за гречкой и туалетной бумагой россияне стали скупать презервативы

24.03.2020, 9:45, Разное

За минувшую неделю продажи презервативов в России выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Эксперты считают, что это связано с эпидемией коронавируса COVID-2019, сообщает телеканал “360”.

В общей сложности россияне скупили 589 тысяч пачек контрацептивов, общая стоимость которых составила 161 миллион рублей, утверждает РБК. Большим спросом на фоне эпидемии традиционно пользуются гречневая крупа и туалетная бумага.

Судя по всему, пополнив запасы продовольствия для длительного карантина, россияне решили подумать о досуге и посвятить освободившееся время плотской любви.



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