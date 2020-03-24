Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж

24.03.2020, 9:39, Разное

Пандемия коронавируса – не повод откладывать счастье на потом: так решила актриса Мишель Уильямс, которая тайно вышла замуж за своего избранника – режиссера Томаса Кайла, с которым познакомилась во время съемок мини-сериала “Фосси/Вердон”. Сначала пара была замечена вместе на прогулке, где ни один из них не скрывал от папарацци обручального кольца на пальце, а затем инсайдеры Us Weekly подтвердили – Мишель и Томас действительно официально оформили свои отношения.

Мишель Уильямс и Томас КайлО помолвке пары стало известно в декабре прошлого года, вскоре выяснилось, что Уильямс беременна. Для нее будущий ребенок станет вторым – она уже воспитывает 14-летнюю дочь Матильду от актера Хита Леджера. Для Кайла – первым.

Она счастлива, что родит второго ребенка и подарит Матильде сестру или брата. Их отношения с Томасом развиваются стремительно, они безумно влюблены и взволнованы своим совместным будущим в статусе семьи, – рассказал об отношениях Уильям и Кайла инсайдер E! News.

Мишель Уильямс и Томас КайлНе так давно, к слову, Мишель числилась женой композитора Фила Эльверума. Как завязались их отношения – неизвестно. О них актриса сообщила постфактум, сыграв свадьбу.

Я никогда не отказывалась от любви, я всегда говорю своей дочке Матильде: “Твой отец любил меня еще до того, как кто-либо посчитал меня талантливой и красивой, до того, как у меня появилась хорошая одежда”. Очевидно, что я никогда раньше не говорила об отношениях, но Фил не похож ни на кого другого. И это уже что-то значит. Я надеюсь, что та любовь, которая сейчас между нами, сохранится на всю жизнь. Я воспитываю Матильду так, чтобы она чувствовала себя свободной, и теперь благодаря любви я сама ощущаю свободу,

– рассказывала Мишель об отношениях с Филом в своем первом интервью глянцу после свадьбы. Но вечно их любовь не продлилась: они состояли в браке около года и развелись в начале 2019-го. Что касается Кайла, для него брак с Уильямс тоже стал вторым – ранее он был женат на актрисе Анджеле Кристиан.

Мишель Уильямс и Томас Кайл