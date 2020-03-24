В Великобритании из-за коронавируса объявили трехнедельный карантин. В Китае выздоровели более 90% зараженных

24.03.2020, 9:38, Новости дня

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 330 тысяч.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 171), на втором месте – Италия (63 927) на третьем – США (33 340). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (6077), Китае (3277) и Испании (2182).

Китай

В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом нового типа. Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения, 74 из которых – завезенные. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все – в городе Ухань, который считается эпицентром распространения инфекции. При этом 456 пациентов вылечились и выписались из медицинских учреждений.

К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксирован 81 171 случай инфицирования (из них 73 159 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3277. В среднем по стране смертность от коронавируса составила 4,03%.

Европа

В Великобритании введен общенациональный карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон.

Лондон последовал примеру ряда других европейских государств, в том числе Италии, Испании и Франции, где подобные меры ввели раньше.

Согласно новым правилам, жителям Британии разрешено покидать дома только по уважительным причинам:

для покупки товаров первой необходимости – чем реже, тем лучше,

для спортивных упражнений на свежем воздухе – один раз в день,

по медицинским соображениям или для оказания помощи другим,

для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.

По другим причинам покидать дома не допускается.

Большинство магазинов, рестораны, увеселительные заведения будут закрыты. К вечеру понедельника в Великобритании было выявлено более 6500 инфицированных коронавирусом. За последние сутки число увеличилось почти на тысячу. Жертвами коронавируса стали 335 британцев.

Правительство Нидерландов, в свою очередь, приняло решение усилить существующие ограничения на публичные собрания людей и продлило его действие до 1 июня. Ранее власти страны ввели запрет на собрание более ста человек. Срок его действия был рассчитан до 6 апреля.

Министр юстиции Ферд Грапперхаус заявил, что отныне полиция будет уполномочена разбивать группы из более чем трех человек на публике и взимать “крупные штрафы”, если это будет необходимо для обеспечения соблюдения запрета.

Америка

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени будет принято решение о возобновлении работы предприятий в условиях вспышки нового коронавируса.

“Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Намного раньше, чем через три или четыре месяца”, – заявил американский лидер.

По словам Трампа, в понедельник, 30 марта, администрация США примет решение относительного того, каким путем страна будет идти дальше. “По сути, мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились, чтобы избавиться от этого невидимого врага”, – сказал он.

Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения нового коронавируса 13 марта. Тогда же Вашингтон ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы.

Тем временем количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе призыва на военную службу на май – июль. Документ опубликован на сайте главы государства. Призыв должен был начаться в апреле.

Тем временем за последние сутки в Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV. “Мы имеем новые зарегистрированные случаи. По предварительной информации, в течение этого дня десять новых заражений”, – сказал Ляшко.

Таким образом, в Украине число заболевших увеличилось с 73 до 83 человек. Трое заразившихся умерли, один пациент выздоровел.