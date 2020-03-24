В мире от коронавируса умерли 16 557 человек, вылечились – 101 794

24.03.2020, 9:38, Новости дня

По состоянию на утро сегодняшнего дня во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 381 499 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

16 557 человек стали жертвами COVID-19, 101 794 – излечились.

В Китае, откуда начал распространяться коронавирус, число заболевших достигло 81 552. Умерли 3281 человек, вылечились 73 277.

На втором месте по скорости распространения вируса находится Италия с 63 927 заболевшими, 6077 погибшими и 7432 излечившимися.

На третьем и четвертом местах – США и Испания. Соответственно 46 438 инфицированных, 586 погибших и 35 136 заразившихся и 3355 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.