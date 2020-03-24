4,3 грн за кубометр. В “Нафтогазі” заявили, что цена на газ в марте станет рекордно низкой за четыре года

24.03.2020, 9:38, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” на март 2020 года снизил цену на газ для населения до 4,3 грн, что на 14% меньше по сравнению с февралем. Об этом говорится в сообщении украинской компании на странице в Facebook.

“Как показывает опыт, пережить любой кризис помогает сплоченность всех и ответственность каждого. Мы смогли воспользоваться новым рыночным механизмом и максимально уменьшаем стоимость газа для населения. Цена газа от “Нафтогазу” составит 3,4 грн/кубометр без учета НДС, наценки газсбытов, расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. В платежке за газ вы увидите цену 4,3 грн/кубометр. Это снижение на 14% по сравнению с февралем и самая низкая цена с 2016 года”, – отметили в “Нафтогазі”.

В компании напомнили, что не поставляют газ напрямую населению, кроме Кировоградской области, и выразили уверенность, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночным снижением, и она не будет превышать 4,3 грн/кубометр.

“Мы применили минимально возможную, разрешенную законодательством цену и планируем делать это и в дальнейшем. Как это стало возможным? Как вы знаете, цена газа рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом результаты биржевых торгов на крупнейшей в Европе газовом хабе (ТТF). Однако в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на значительный объем газа, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому именно на этот индикатор мы ориентировались при расчете цены на газ. Благодаря значительной конкуренции на нашем рынке газ в Украине подешевел быстрее, чем на рынке ЕС”, – пояснили в “Нафтогазі”.

Як свідчить досвід, пережити будь-яку кризу допомагає згуртованість усіх та відповідальність кожного. Ми змогли… Posted by Нафтогаз України – Naftogaz on Esmaspäev, 23. märts 2020

24 декабря 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в декабре “Нафтогаз” снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

В феврале цена на газ для населения составляла 3,95 грн за кубометр (без НДС, наценки газcбытов и расходов на транспортировку), сообщал “Нафтогаз”.