Стабилизационный фонд государства для преодоления последствий эпидемии коронавируса составит 200 млрд грн – Шмыгаль

24.03.2020, 9:38, Новости дня

Стабилизационный фонд государства, призванный помочь Украине без потрясений пройти экономический кризис, связанный с эпидемией коронавируса, будет составлять около 200 млрд грн. Об этом вечером 23 марта в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что на данный момент в стране остановили транспорт, межобластное сообщение, не работает большая часть малого и среднего бизнеса.

“Государство должно поддержать этих людей и этот бизнес, и ресурс у государства для этого есть”, – отметил премьер.

По словам Шмыгаля, вскоре будет создан экспертный стратегический совет, который будет прорабатывать решения с целью безболезненно пройти экономический кризис.

Он добавил, что к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 381 499 человек. 16 557 человек стали жертвами COVID-19, 101 794 – излечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел. Вечером главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в течение дня в стране предварительно подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, точная информация будет известна утром 24 марта.