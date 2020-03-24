 

В Германии ведут расследование против зятя российского премьера

24.03.2020, 9:36, Разное

В прокуратуре Кобленца сообщили DW о расследовании в отношении Александра Удодова. Его подозревают в отмывании денег через логистическую фирму в близлежащем аэропорту.

    23.03.2020  Автор Дмитрий Вачедин

Аэропорт Франкфурт-Хан

Прокуратура немецкого города Кобленц ведет расследование по подозрению в отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Эту информацию DW подтвердили в пресс-службе прокуратуры в понедельник, 23 марта.

Представитель прокуратуры Мартина Мюллер-Элен (Martina Müller-Ehlen) сообщила, что “более подробная информация по существу подозрений” в отношении Удодова может “помешать расследованию”. При этом она отметила, что вопрос касательно итогов следственных действий по-прежнему остается открытым и обратила особое внимание на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

Информация о расследовании в отношении Удодова и его логистической компании VG Cargo еще в начале марта появилась в швейцарской газете Tages-Anzeiger. Сам Удодов в интервью “Известиям” заявил, что приобрел немецкую компанию в 2004 году, и она “занимается обработкой грузов в аэропорту Франкфурт-Хан и является сегодня одной из крупнейших в Европе”. Город Кобленц, где ведется расследование, является ближайшим крупным городом к аэропорту Франкфурт-Хан. 

Удодов не только играет вместе с Мишустиным в хоккейном клубе “Спортима”, но и, по информации “Открытых медиа”, подарил премьеру шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублевке, в коттеджном поселке “Коттон Вэй”. По данным газеты Tages-Anzeiger, в уставной капитал VG Cargo при покупке фирмы было внесено 13 миллионов евро наличными, и журналисты издания подозревают, что через эту фирму якобы могли пройти крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России.



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