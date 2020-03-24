 

А вот и Ванга с того света подтянулась, Царствие ей Небесное

24.03.2020, 9:36, Разное

BB.LV  23 марта, 2020 

Хоть это и кажется удивительным, но, очередное предсказание ясновидящей Ванги расшифровано в Болгарии. Её биограф, ассистент и лицензированный предсказатель Велизар Властимиров сообщил о напутствии по борьбе с коронавирусом, оставленным его великой соотечественницей. Как сообщил медиум, он долго пытался разобраться в уравнении из тетради Ванги с нолями и двойками.

По словам ссылающегося на Вангу Властимирова наиболее эффективным лекарством от коронавируса является не вакцина, а простая русская водка, названная в послании огненной водой.

«Будет лютовать на планете ужасная хворь. Она придёт к нам с Востока, больше всего будут страдать люди, которые узко смотрят на мир, но это затронет Европу. Попытки изобрести лекарство не принесут результата. Невозможно химией победить дьявола…»

«Я вижу выход — это огненная вода. Её делают в России. Она настолько крепка, что спасает от любого вируса. Как только огненная вода попадает в организм, все бактерии погибают. Если люди хотят спастись, они должны пить русскую огненную воду. Так утверждала великая Ванга», — процитировал предсказательницу Властимиров, пишет Панорама.

Ранее писали, что прорицательница предсказала катастрофу глобального масштаба из-за которой может погибнуть большая часть населения Земли.  

Правда, пользу водки при борьбе с коронавирусом опровергают некоторые врачи.



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