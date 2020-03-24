Эпидемия раскрывает истинный характер страны

24.03.2020, 9:36, Разное

By Ian Goodrum | chinadaily.com.cn | Updated: 2020-03-15

Рабочие в защитном снаряжении выходят на поле в международном аэропорту Окленда, власти проводят эвакуацию пассажиров самолета в связи с тем, что 21 человек на борту имеет положительный результат тестов на коронавирус COVID-19. Окленд, Калифорния, США, 10 марта 2020 года. [Photo/Agencies]

У мира теперь есть Враг № 1, и это новый коронавирус.

Способный вызывать тяжелую пневмонию у инфицированных им, вирус сначала создал хаос в Ухане, провинция Хубэй, а затем, с устрашающей скоростью распространился по всему миру. В настоящее время десятки тысяч инфицированы и тысячи людей умерли в десятках стран, что вынудило Всемирную организацию здравоохранения официально объявить пандемию.

По мере того, как число инфицированных продолжает расти, возникает все больше вопросов о системах управления в различных странах. Например, можно изучить реакцию двух стран и узнать о них гораздо больше, чем просто их философии кризисного управления, – мы можем копнуть еще глубже и понять их фундаментальные ценности.

Хотя, давайте будем честными. Даже когда речь заходит о самом поверхностном анализе уже есть на что посмотреть. Например, в Соединенных Штатах лабораторное тестирование на вирус прошли только несколько тысяч человек, а другие многие тысячи застряли в длинных очередях или были отправлены домой, несмотря на явные симптомы. (На всякий случай напоминаю, что Китай, согласно оценке ВОЗ, может тестировать 1,6 миллиона человек каждую неделю).

Даже из этого клочка информации должно быть ясно, что США не способны справиться с кризисом такого масштаба. Но эпидемия также обнажает недостатки и диспропорции, которые преследуют страну на протяжении десятилетий, недостатки и диспропорции системы, которая отдает приоритет частной прибыли над общественным здравоохранением. Это усугубляет распространение потенциально смертельного вируса почти бесконечным числом способов.

Медицинские страховые компании заявили, что будут покрывать расходы на тестирование, но не на лечение – неадекватное решение, если это вообще можно назвать решением. Зачем больному проходить тест, если он знает, что не может позволить себе вылечиться? И это не включает в себя миллионы людей в США у которых страховки нет вообще. Совет для них кажется ограничивается пожеланием удачи. Страховщики и поставщики медицинских услуг должны быть принуждены отказаться от получения прибыли и предоставлять лечение всем, кто в нем нуждается, бесплатно. Полный и всеобщий охват – это единственный способ, с помощью которого люди будут чувствовать себя в безопасности, обращаясь в больницу, и это то, что нужно для искоренения болезни.

Но, как бы ни была плоха ситуация со здравоохранением, проблемы на этом не заканчиваются. В отсутствие политики оплачиваемых отпусков по болезни и даже обсуждения Конгрессом законопроект, который это предусматривал, у миллионов работников не будет иного выбора, кроме как выходить на работу, даже если у них проявляются симптомы. Позиции на которых люди обычно не получают бенефитов, по страшной иронии часто являются теми же самыми, которые предусматривают большое количество человеческих контактов. Персонал сферы обслуживания, которым надо оплачивать счета и которые не могут себе позволить оставаться дома, станут ходячими разносчиками инфекции

Рабочие места – это не единственная горячая точка для этой эпидемии. Школы и университеты, закрывают свои двери, едва предупредив об этом. Бедные ученики в в начальных и средних школах США получают бесплатное питание, и многие из них классифицируются как бездомные – более 100 000 в одном только Нью-Йорке. Без плана, как покрыть этот дефицит, бесчисленные дети будут голодать.

Студентам колледжей в общежитиях не разрешается оставаться в своих домах, и они должны вернуться домой, но, опять же, у многих нет возможности добраться туда. Гарвардский университет, это почтенное учебное заведение с фондом в 38 миллиардов долларов, выселил всех студентов из своих общежитий и вынудил их обратиться к выпускникам и студенческим сообществам за финансовой помощью для покрытия расходов на переезд и съем жилья. Я полагаю, что не было даже и речи о том, чтобы некоторая часть из этих 38 миллиардов была использована на то, чтобы предоставит студентам крышу над головой.

И это всего лишь несколько примеров побочных эффектов пандемии, которые мы наблюдаем в реальном времени. Ещё есть тюремное население, которое чрезвычайно уязвимо для инфекции, поскольку некоторые перегруженные пенитенциарные учреждения не предоставляют заключенным даже мыло или дезинфицирующие средства для рук. Если счета за коммунальные услуги не оплачиваются больными или не способными пойти на работу, повсеместное отключение электричества приведет к еще большему хаосу и смертям. Список можно продолжить.

Но так не должно быть. У нас есть отличный пример правильного подхода к эпидемии такого масштаба. Китай отреагировал быстро и решительно, как только выяснилась серьезность ситуации. Тестирование и лечение стали бесплатными, и в рекордные сроки были построены новые временные больницы. Было обещано не отключать клиентов за неуплату электричества, связи и отопительных услуг. Государственные отрасли перенаправили производство на товары первой необходимости и предметы медицинского назначения. Рабочие, которые могли выполнять свою работу из дома, и обслуживающие сотрудники были развернуты в параллельных отраслях, таких как доставка, чтобы сохранить занятость и заработную плату. Не было никаких трудностей в приобретении предметов первой необходимости – да, да, даже туалетной бумаги.

Сочетание массового социального дистанцирования и централизованного карантина для подтвержденных пациентов эффективно погасило эпидемию в месте, которое наиболее пострадало. Принятые Китаем меры дали остальному миру драгоценное время, чтобы подготовиться к неизбежному распространению очень заразного вируса. К сожалению, довольно много стран проигнорировали предупреждение и вместо этого потратили это время на критику Китая за то, что они назвали «авторитарным» ответом. Комментаторы брызгали слюной в связи с перспективой коллапса экономики страны, вместо того, чтобы спросить, что можно извлечь из ее опыта сдерживания вируса. Но этого и следовало ожидать. В представлениях капиталистов беспощадная конкуренция имеет приоритет над сотрудничеством и солидарностью.

Больше всего огорчает то, что при безответственном подходе США к вспышке страдать будут совсем не те кто виноват. Они богаты и влиятельны. Они пользуются первоклассным медицинским обслуживанием и могут в любой момент изолировать себя, не заботясь о своих материальных потребностях. А страдать будут бедные и работающие люди, которые несут основную тяжесть этого кризиса – в потерянной работе и заработной плате, в возмутительных счетах за медицинские услуги, в семье и друзьях, которые не выживут.

Пандемия раскрывает истинную природу мировых экономических систем. Некоторые показали, что они ценят здоровье и человеческую жизнь превыше всего. Другие, кажется, считают смерть слишком прибыльной, чтобы делать какие-либо значимые изменения.

В ближайшие недели мы увидим человеческую цену этого жестокого морального исчисления. Без поддержки со стороны учреждений, на которые можно рассчитывать во время кризиса, людям США придется объединиться и решить эти проблемы самостоятельно.

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