История девочки-Дюймовочки Кенади Журден

24.03.2020, 9:35, Разное

Кенади Журден (она же Кенади Журден-Бромли) появилась на свет 13 февраля 2003 года в Онтарио, Канада, с очень редкой врожденной формой карликовости – изначальной карликовостью.

Иногда эту форму также называют пропорциональной карликовостью, потому что такие дети умеют правильные пропорции головы, тела и конечностей, но все это очень маленького размера.

В прессе таких маленьких детей часто называют похожими на кукол, Дюймовочками или мальчиками-с-пальчик, потому что в детстве они и правда выглядят похожими на реалистичных куколок (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Из-за целого букета сопутствующих аномалий, далеко не каждый младенец с подобной формой карликовости доживает даже до 1 года жизни, а тех, кому удалось прожить дольше, сейчас во всем мире насчитывается всего около 100 человек.

При рождении Кенади весила чуть больше 1 кг, а ее рост был всего 28 см. На вид она казалась крошечным недоношенным младенцем, которого даже мать боялась взять на руки, боясь сломать ручку или ножку.

У девочки также был недоразвитый мозг и врачи сказали ее родителям, что если она и выживет, то скорее всего не будет ходить и говорить. Кенади, однако, полностью сокрушила все самые пессимистичные прогнозы о своем развитии.

Сейчас ей 17 лет и она не только нормально ходит и говорит, но ей удалось закончить школу, она обожает танцевать, занимается спортом и даже снялась в детском фантастическом фильме.

Как правило основные проблемы у детей с изначальной карликовостью связаны с замедленным психическим развитием, сложностями с дыханием и слабой иммунной системой. У Кенади все это тоже присутствовало, но ее родители сделали все для того, чтобы помочь своему ребенку.

Чем старше становилась девочка, тем больше у родителей появлялось уверенности в том, что врачи сильно ошибались со своими прогнозами. А когда Кенади стала ходить в школу и с трудностями, но все-таки сумела пройти обучение, стало ясно, что ее будущее может быть куда более счастливым, чем предполагалось.

В 2010 году Кенади решила попробовать себя в роли актрисы и ее взяли на роль девочки-птицы в детском фэнтезийном фильме "Iep!". Фильм практически не известен за пределами Канады, однако получил отличные зрительские оценки местной публики.

У Кенади есть младший брат, который родился через два года после нее и оказался совершенно здоровым. Он уже в 4-летнем возрасте обгонял сестру в росте.

У Кенади очень тоненький голосок, однако она сносно говорит и все понимает. Ее умственное развитие в 2 классе школы соответствовало приблизительно 5-летнему ребенку, однако позднее Кенади начала сокращать эту разницу. Учителя говорят, что Кенади мало чем отличалась от других учеников в своем классе, кроме роста. В 12 лет Кенади была ростом в 99 см, в 17 лет ее рост всего чуть более метра.

По словам журналистов, все, кто сталкивался с этой девочкой, описывают ее как очень милого, светлого и доброго ребенка, у которого при том есть свой характер, воля и стойкость.

Сейчас для девочки, а точнее уже девушки, самая серьезная опасность это хрупкие кости. Врачи уже предупредили ее о том, что с возрастом ей надо быть очень осторожной. Кенади правда их не слушает, а продолжает каждые выходные ходить на каток и кататься на коньках.