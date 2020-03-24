Загадочный случай Майкла Маллоя, которого убивали и долго не могли убить

24.03.2020, 9:35, Разное

Эта совершенно реальная история началась в июне 1932 года, когда Тони Марино, владелец небольшого алкогольного притона в Бронксе, Нью-Йорк, решил замутить аферу со страховкой.

Он сообщил о своих планах друзьям-сообщникам Джозефу "Рыжему" Мерфи, Фрэнсису Паскуа, Херши Грину и Дэниэлю Крисбергу и они сказали, что они в деле. В истории этот случай сохранился под названием "The Murder Trust" (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Марино был не новичком в жульничестве со страхованием жизни, за год до этого он убил бездомную женщину, а потом выдал себя за ее родственника, чтобы получить страховую выплату.

Марино и в этот раз справился бы сам, но для того, чтобы можно было получить более крупную сумму, требовалась помощь соратников, а также контакт с подходящим страховым агентом и его подкуп. Сообщники быстро вышли на нужного человека и он помог им оформить страховые документы на имя вымышленного мужчины Николаса Меллори.

Бар Тони Марино на 3 Авеню в Нью-Йорке

Согласно условиям в этих документах, если бы указанный человек погиб случайной смертью, его родным досталось бы 3500 долларов. В те годы это была очень большая сумма, все равно что сейчас 70 тысяч долларов.

Теперь надо было выбрать того, кто мог бы сойти за этого Меллори. После некоторых раздумий и присматриваний к местным бездомным, было решено, что жертвой станет выходец из Ирландии Майкл Маллой – ночующий в парках одинокий алкоголик, часто посещавший заведение Марино.

Во-первых, его фамилия была по написанию очень похожей на Меллори, что можно было бы подредактировать в документе, а во-вторых он выглядел очень легкой добычей – невысокий, худощавый и слабовольный. Оставалось всего ничего – устроить так, чтобы этот Маллой умер ненасильственной смертью, которая выглядела бы как несчастный случай. И лучше всего для этого подходило отравление алкоголем.

Маллой когда-то работал пожарным, но потом начал пить, оказался без работы, дома и теперь подрабатывал случайными заработками, а все деньги пропивал. У него не было никаких известных родственников в городе или где-либо еще, также не было друзей, поэтому для Марино и его сообщников он казался идеальной жертвой.

К тому времени, когда Марино и его сообщники оформили все нужные документы и наметили план действий, шел уже январь 1933 года. Когда Маллой снова пришел пить в бар Марино, тот под неизвестным предлогом дал ему неограниченный кредит и возможность пить любые напитки. Расчет был на то, что Маллой, дорвавшись до халявного алкоголя, быстро упьется вусмерть.

Однако вскоре стало ясно, что что-то идет не так. Маллой пил и пил, заказывая все новые "дринки" и ему не то, что не становилось плохо, он даже не казался особо пьяным. Так прошло несколько часов и наступил вечер. Марино начал нервничать и поэтому решил добавлять в алкоголь для Маллоя порции артифриза, чтобы отравить его.

Но даже после нескольких рюмок с антифризом Маллой был по прежнему бодр, болтлив, весел и лишь слегка покачивался на ногах. Тогда Марино стал по очереди добавлять в алкоголь для Маллоя скипидар, лошадиный линимент в больших дозах, а потом и крысиный яд.

Тони Марино и Фрэнсис Паскуа

Но и это оказалось бесполезным. Маллой бодро выпивал все эти напитки и его при этом даже нисколько не мутило. Выглядел он при этом так, словно выпил лишь пару стаканчиков вина, то есть немного пьяным, но не более. При этом он давно уже употребил столько крепкого алкоголя, сколько не выдержал бы ни один человек.

Отчаявшись, Марино решил налить Маллою рюмочку чистого метанола, который, как известно, крайне ядовит и если не убивает сразу, то вызывает слепоту. Маллой выпил рюмку и оставался таким же бодрым как был до того, при этом попросил еще одну рюмку того же питья. Марино дал ему еще метанола, а потом еще и еще.

После этого Марино едва не сдался, но его сообщники, которым он пояснил о ситуации, посоветовали подмешать яд не в алкоголь, а в еду. Таким образом сначала Марино скормил Маллою отравленных устриц, а потом сэндвичи с рыбой, в которые были упрятаны металлические стружки, битое стекло и крысиный яд.

Маллой все это с аппетитом съел, поблагодарил за угощение и попросил еще "такого же". Получив отказ у изумленного Марино, Маллой принялся дальше пить дармовой алкоголь.

Когда Маллой захмелел сильнее, Марино и его подельники перешли к "Плану С", они решили вытащить Маллоя на улицу, вырубить его и бросить в сугроб, чтобы он за ночь замерз в снегу до смерти. План был выполнен в точности, а для надежности на тело потерявшего сознание Маллоя компания вылила еще несколько ведер холодной воды.

На следующий день Марино сидел в своем баре и ждал новость о том, что Маллоя нашли замерзшим до смерти на улице. Вместо этого в бар вошел сам Маллой и пожаловался на "прохладную ночь".

Срочно был разработан еще один план, согласно которому Маллоя надо было сбить на машине такси, когда он будет переходить улицу. План это тоже удался, однако Маллой не погиб, а лишь переломал себе пару костей и на три недели был помещен в больницу.

Когда он вышел оттуда и снова пришел в бар Марино, о Маллое уже ходили местные легенды. Ему дали прозвище "Железный Майк", "Прочный Майк" или даже "Ирландский Распутин". Ходили слухи, что Маллой может пить до бесконечности и что он бессмертен.

Не стоить и говорить, что все эти недели Марино и его компания думали, что же им делать с этим неубиваемым человеком. Его нельзя было просто зарезать ножом или застрелить, смерть должна была выглядеть несчастным случаем. Они также не могли бросить начатое дело, так как на разработку нового у них уже не было ни сил, ни терпения.

Квартира Мерфи

В конце концов они придумали новый способ убить "Прочного Майка". 23 февраля, когда Маллой напился в баре и вышел поздним вечером на улицу, его настигли несколько соучастников. Они притащили вяло упирающегося Маллоя в квартиру Мерфи, где затолкали в рот Маллою газовую трубку и включили подачу газа.

И даже тогда Маллой долго не мог умереть, он целый час мучился прежде чем его убийцы наконец настигли свою цель. Наутро в квартиру был приглашен врач, который за небольшую взятку подписал документ, что Маллой умер от пневмонии. Сообщники по быстрому похоронили Маллоя, а потом решили пойти за страховой выплатой.

Однако они ничего не успели сделать, потому что смерть "Прочного Майка" показалась подозрительной полицейскому следователю. Он велел провести эксгумацию тела Маллоя и тщательно его осмотреть. Патологоанатом выявил, что смерть Майка произошла от отравления газом, а не от пневмонии, после чего в полицию на допрос был вызван хозяин квартиры, в которой нашли тело Маллоя.

На допросе Мерфи неумело пытался лгать, а когда на него поднажали, то он быстро выдал всех своих сообщников. После последующего расследования был выявлен и случай, когда Тони Марино убил бездомную женщину ради страховки. Далее все, кроме Грина, были приговорены к смертной казни на электрическом стуле, а Грин был приговорен к пожизненному сроку в тюрьме.

К сожалению, ничего не известно о том, обнаружил ли патологоанатом что-то необычное в теле Маллоя, когда проводил его вскрытие. Что-то, что могло бы объяснить его невероятную стойкость к алкоголю, ядам, морозу и колесам автомобиля. В истории этот случай до сих пор считается лишь любопытным курьезом.

Труп Майкла Маллоя