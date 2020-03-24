 

Мишустин уволил главу Роскомнадзора

24.03.2020, 9:35, Новости дня

Одна из наиболее громких его инициатив — блокировка в России мессенджера Telegram.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова. Одна из наиболее громких его инициатив — блокировка в России мессенджера Telegram Павла Дурова.

До этого СМИ сообщали, что он возглавит «Газпром-Медиа», однако официально это не подтверждалось. Он должен сменить на новом посту Дмитрия Чернышенко, который был главой холдинга с 2015 года по январь 2020 года, когда его назначили вице-премьером в правительстве.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, первый рабочий день в «Газпром-Медиа» у Жарова начнется во вторник, 24 марта. Кроме того, утверждалось, что кресло главы РКН займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов

Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года. Ранее он был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, пресс-секретарем Минздрава, участвовал в совете директоров «Первого канала».



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