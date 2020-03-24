Сахарную переписку в чате оценили на миллиард рублей

24.03.2020, 9:34, Новости дня

«Русагро» Вадима Мошковича требует от компании «Агроснабсахар» деньги на основании неформальной переписки.

Выплатить 1,12 млрд рублей – такое требование выдвигает агрохолдинг «Русагро» Вадима Мошковича в адрес компании «Агроснабсахар» из Липецкой области. Поразительно основание иска: «Русагро» считает основанием для выплат… неформальный разговор в чате двух менеджеров компаний.

Скандальный процесс начал закручиваться еще в 2018 году. Принадлежащий «Агроснабсахару» Елецкий сахарный завод получил от «Русагро» на хранение 116 тысяч тонн сахарного песка. По договору у «Агроснабсахара» была возможность выкупить практически весь сахар по утвержденной цене до 1 марта 2019 года, о чем велись переговоры. Предложение цены – 38,7 тысяч рублей за тонну (общая сумма сделки –примерно 4,5 млрд рублей за 115,3 тысяч тонн) – было сделано 26 февраля. Сделка в итоге не состоялась, цены полетели вниз, а «Русагро», судя по дальнейшим событиям, решил отбить финансовые потери на основании предварительной договоренности.

Срок ответа по оферте о продаже сахара по вышеозначенной цене действовал до 17:00 26 февраля. В этот день сотрудник «Русагро» сообщил контрагенту: «ответа сегодня точно не будет».

Об окончательном заключении сделки речи не шло, обсуждались сопутствующие вопросы. В частности менеджера «Русагро» волновало, оплатит ли «Агроснабсахар» покупку в течение пяти банковских дней. В ответе было сказано, что условия платежа указаны в договоре, но, дословно: «если дадите финансирование точно не откажемся!:))»

На такое неформальное, с смайликами, послание «Русагро» отвечает следующее: «Дать ничего не можем, мы только забрать можем. Принято. В течение нескольких дней платите (как в договоре). Вопрос такой суммы (разовая сделка в смысле) не в моей компетенции. Отправляю вопрос наверх. Вернусь, как будет понимание».

Таким образом вопрос фактически остался нерешенным. Когда дело дошло суда, на это и указал ответчик «Агроснабсахар». Подтверждения сделки не было, были фразы «Отправляю вопрос наверх», «Вернусь как будет понимание». Казалось бы ничто не говорит о том, что сделка на 4,5 млрд рублей уже заключена. Но в «Русагро» решили иначе.

В компании утверждают, что сделка этими сообщениями была подтверждена, так как с их стороны последовало распоряжение: «Платите».

Однако дальнейшие события совершенно нелогичны – на следующий день, 27 февраля, «Русагро» выставило более высокую цену на сахар – 40 тысяч рублей за тонну. В целом «Русагро» вело себя так, как если бы сделка заключена не была. Примеры: не выставлялись счета на оплату, направляли новые предложения по выкупу сахара (который якобы уже считали выкупленным). То есть сделки не было, и об этом говорит поведение «Русагро».

Когда дело дошло до суда, случилось удивительное – арбитражный суд Тамбовской области после 6 дней (!) раздумья решил, что правота на стороне «Русагро». Затем «Агроснабсахар» подал 17 марта апелляцию в Воронежский арбитражный суд.

Эта фантастическая история неполна без контекста. В 2018 году урожай сахарной свеклы был невелик, и придержать часть полученного сахара было логично, на этом можно было заработать. Но в 2019 году оказалось, что негативные прогнозы были преувеличены, спрос не рос, цены начали опускаться. То есть оказалось, что возможность продать сахар за 4,5 млрд рублей была выгодна «Русагро». Но эта возможность уже ушла, продавать надо было по сниженным ценам. После этого и появился тот самый странный иск.

Есть в этой истории и еще один интересный аспект. В 2018-19 годах владеющая «Агроснабсахаром» компания «Трио» предложила нескольким компаниям, в том числе «Русагро», войти в уставной капитал «Агроснабсахара». Но не сложилось. «Трио» выбрала своим партнером Sucden (Франция).

“В качестве стратегического партнёра мы выбрали французский Sucden, так как обе наши компании являются семейными предприятиями, совпадают по принципам ведения бизнеса и у Sucden больше компетенций для развития бизнеса Елецкого сахарного завода по производству высококачественного сахара. Поэтому мое личное мнение, что настоящая причина подачи иска – это обида за то, что мы не выбрали «Русагро», – рассказала член совета директоров ГК «Трио» Елена Латышева.

Таким образом, две компании могли стать частями общего целого, а в итоге начали войну без всяких оснований.