Календарь: 24 марта – НАТО напало на Югославию

24.03.2020, 9:34, Новости дня

В этот день в 1999 году началась военная крупномасштабная операция блока НАТО против Югославии.

В истории агрессия НАТО получила название Операция «Союзная сила» (англ. Operation Allied Force) — бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО в период с 24 марта по 10 июня 1999 года, во время войны в Косово.

После того, как власти Югославии во главе с президентом Слободаном Милошевичем были обвинены в этнических чистках в сербском автономном крае Косове, преимущественно населенном албанцами, блок НАТО потребовал вывести югославские войска и полицию из Косова и разместить на территории Косова свои войска с правом беспрепятственного передвижения по всей территории Югославии.

После отказа Югославии выполнить ультиматум, 24 марта 1999 года НАТО приступила к бомбардировкам военных объектов Югославии, позднее расширенных на промышленные и гражданские объекты. За 78 дней беспрестанных бомбардировок погибли, по разным оценкам, от 1200 до 2500 югославов, были ранены около 5000 человек.

Югославии был нанесен ущерб на сумму около 30 миллиардов долларов. После того, как Югославия согласилась на вывод войск и полиции из своего автономного края Косова, 10 июня бомбардировки были прекращены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Разворот над Атлантикой» на телеканале НТВ высказался о том, что агрессия НАТО в отношении Югославии была связана с желанием альянса продвинуться к российским границам. «Это как раз начало того периода, когда в Вашингтоне решили, что они победили в холодной войне, Советский Союз исчез, РФ была слабой, – сказал Лавров. – У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира».

Праздники:

День штурманской службы ВВС России.

Всемирный день борьбы с туберкулезом.

События дня:

1801 г. – вследствие заговора убит российский император Павел I.

1972 г. – состоялась премьера фильма «Крестный отец», одного из шедевров мирового кинематографа.

2005 г. – в Бишкеке, столице Киргизии, после народных волнений был свергнут режим президента Аскара Акаева.

Именинники:

Василий, Георгий, Екатерина, Иван.

Родились:

Клавдия Шульженко (1906 – 1984 гг.) – Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны.

Светлана Тома (1947 г.) – советская и российская актриса.

Александр Буйнов (1950 г.) – советский и российский певец.

Александр Серов (1954 г.) – советский и российский певец.