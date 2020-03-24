Эксперты составили ТОП-5 компактных смартфонов в 2020 году

24.03.2020, 9:30, Разное

Эксперты цифрового рынка составили ТОП-5 компактных смартфонов, продающихся в 2020 году. В рейтинге принимали участие телефоны, чья диагональ экрана не превышает 5 дюймов.

На пятом месте находится довольно известный iPhone SE, который можно считать самым бюджетным смартфоном Apple. Всего за 20 тыс. рублей покупатель получает неплохой телефон с двухядерным процессором A9 и 2 Гб ОЗУ. В действительности технические характеристики далеки от совершенства, но и цена такого устройства от Apple довольно низкая по меркам компании. Следом за iPhone SE расположился единственный представитель китайской компании в этом списке – Xiaomi Redmi 4X. Экран 5 дюймов с разрешением 1280 на 72 точек прекрасно вписывается в рамки компактности, а процессор Snapdragon 435 в паре с 3 Гб ОЗУ справится с любой повседневной задачей. При этом устройство можно приобрести всего за 7 тыс. рублей, что только увеличивает его популярность у любителей недорогих, но надёжных телефонов.

Тройку лидеров открывает ещё один представитель Apple в лице iPhone 6S. Эта модель 2015 года прекрасно зарекомендовала себя на рынке за счёт хорошего аккумулятора, работающего в режиме ожидания до 240 часов, а также основной камере с возможностью записи 4K-видео. Цена не сильно отличается от модели SE и найти устройство можно в магазинах за 20 тыс. рублей. Второе же место за iPhone 7, который продаётся за 26 тыс. рублей. Его главным отличием и достоинством можно считать процессор A10 Fusion и основную камеру с оптической стабилизацией. В DxOMark он получил 85 баллов за фото и видеосъёмку.

Неоспоримым лидером ожидаемо оказался iPhone 8. Компактность этого смартфона достигается за счёт небольшого 4,7-дюймового экрана с разрешением 1334 на 750 точек. На 2017 год, когда и была выпущена модель, смартфон имел довольно производительный процессор Apple A11 Bionic, работающий в паре с 2 Гб оперативной памяти. За 35 тыс. рублей покупатель получает устройство с очень хорошими показателями производительности и неплохими камерами. Основная оснащена шестью линзами и имеет систему оптической стабилизации и фазового автофокуса, а фронтальная может записывать видео в формате 4K.