 

Apple существенно улучшит широкоугольный объектив камеры iPhone 12

24.03.2020, 9:30, Разное

Инженеры Apple существенно улучшат широкоугольный объектив камеры iPhone 12. Он получит более передовую матрицу и систему оптической стабилизации изображения.
Информацию о существенных изменениях основной камеры iPhone 12 предоставил аналитик из Tianming International Го Минсюан. Он рассказал, что инженеры сосредоточились на широкоугольном объективе и сделали его куда более совершенным, если сравнивать с предыдущей моделью. Теперь он получил оптическую стабилизацию, что позволит записывать более качественные видео. Формат же самого датчика также удалось расширить до 1/1,9 дюйма, существенно улучшив качество картинки.

Согласно инсайдерской информации, Apple намерены представить в 2020 году сразу четыре версии iPhone 12. Все они будут отличаться не только наличием модулей основной камеры, но и диагональю экрана. Самая младшая получит 5,4-дюймовый дисплей, а самая дорогая сможет похвастаться 6,7-дюймовой диагональю.



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