ФСБ выявила крупную сеть торговцев ворованными данными карт

24.03.2020, 9:30, Новости дня

ФСБ пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными у пользователей данными кредитных карт российских и зарубежных банков, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД в 11 субъектах РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети Интернет и платежных систем», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

В ходе спецоперации задержаны более 30 членов группы, включая граждан Украины и Литвы, 25 из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), они заключены под стражу.

«Членами группы создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети Интернет», – сообщили в ФСБ.

В ходе обысков по 62 адресам изъято более 1 млн долларов, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, а также огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты.

В феврале данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оказались выставлены на продажу в Сети.