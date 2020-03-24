В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных

24.03.2020, 9:30, Разное

В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных. Как рассказали ученые, это странный червеобразный организм.

Геолог Мэри Дрозер из UC Riverside рассказал, что этот организм вялый, размером с рисовое зернышко, может быть старейшим образцом из когда-либо обнаруженных. В последние годы исследователи узнали много нового о губчатых, слизистых многоклеточных организмах, которые составляют так называемую Эдиакарскую биоту – загадочную группу древних жизненных форм, существовавших до Кембрийского взрыва.

Одно из этих существ, в частности, называемое Дикинсония, привлекло много внимания среди исследователей, будучи идентифицировано пару лет назад как самое раннее известное в мире животное в ископаемой летописи. Однако не все, что возникло в этот период, имеет непосредственное отношение к человеку, как и ко всем другим животным с двусторонней физиологией.

“Дикинсония и другие большие вещи, вероятно, были эволюционными тупиками”, – объясняет Дрозер .

Найденные ископаемые следы, называемые Гельминтоидами, относятся к Эдиакарскому периоду (в частности, около 551-560 миллионов лет назад) и предположительно являются наследием древней двусторонней формы жизни. Благодаря новым исследованиям, сделанным возможным с помощью лазерного сканирования каменных отложений, это предположение выглядит подтвержденным.

“Мы думали, что эти животные должны были существовать в течение этого промежутка времени, но всегда понимали, что их будет трудно распознать. Как только мы получили 3D-сканирование, мы поняли, что сделали важное открытие”, – говорит палеонтолог Скотт Эванс, ныне работающий в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института.

Сканирование показало отпечатки, сделанные более чем сотней древних животных, в диапазоне между 2-7 миллиметров в длину и около 1-2, 5 миллиметров в ширину. Это существо, получившее название Икария вариотия, берет свое название от языка Адняматхана, используемого коренными хранителями региона Флиндерс-Рендж, причем “Икара” означает “Место встречи”, а “вариота” названо в честь ручья Вариота, который протекает в этом районе.

“Мы предполагаем, что Икария является создателем следов Гельминтоидов и потенциально самым древним, окончательным билатерианцем, по крайней мере, как это представлено в ископаемой летописи Южной Австралии”, – пишут исследователи в своей статье.

Ученые считают, что если последующие находки из других эдиакарских заповедников могут также оказаться доказательством существования этих древних червей, то открытие этого древнего червеобразного существа может стать важной вехой в понимании происхождения животных на Земле, в том числе и человека. О результатах этой работы сообщается в ПНАС .