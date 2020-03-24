 

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

24.03.2020, 9:16, Новости дня

За последние сутки 70 пациентов, которые заразились коронавирусом, выписаны из медицинского центра в Коммунарке, сообщил главный врач больницы № 40 Денис Проценко.

«На 24 марта у нас на лечении состоят 412 человек. За последние сутки к нам поступили 29 пациентов, а выписаны 70 человек», – сообщил Проценко в Facebook. 

По его словам, в настоящий момент в больнице в Коммунарке находятся 156 человек с диагнозом «пневмония», с коронавирусом там находится 82 пациента.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 10 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек скончались. В РФ на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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