Мишустин поручил проанализировать динамику цен на мобильную связь

24.03.2020, 9:16, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин поручил ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на мобильную связь в связи с переходом многих россиян на удаленную форму работы и обучения из-за коронавируса.

«ФАС, Минкомсвязи проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» сообщение кабмина.

Напомним, с 19 марта во всех регионах РФ действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.

Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. На 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.