Мишустин поручил разработать схему ускоренного развертывания лабораторий

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24.03.2020, 9:13, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и столичным властям разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на COVID-19.

До 25 марта поручено представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Меры будут разрабатывать Минюст, МВД и Минэкономразвития РФ с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, глава кабинета министров поручил ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на мобильную связь в связи с тем, что многие сотрудники из-за коронавируса работают удаленно. Федеральная таможенная служба будет представлять в правительство данные по числу въезжающих в нашу страну грузовиков и очередям на пропускных пунктах.

Поручения даны по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает "Россия 24". По последним данным, в РФ заразились коронавирусом 438 человек, из 262 в Москве.

 



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