Украина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга

24.03.2020, 9:13, Новости дня

Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Долг Украины превышает $83,4 миллиарда, и большая его часть приходится на кредиты, выданные МВФ.

Среди крупнейших кредиторов Украины — Всемирный банк (ВБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Шмыгаль отметил сложность переговоров об облегчении долгового бремени, реструктуризации долгов: "Мы действительно должны их реструктуризировать. Мы уже начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная борьба за дешевые деньги", — сообщил Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По его словам, многие страны обратились в международные кредитные организации для получения недорогих кредитов.

Украинские власти ожидают снижение ВВП страны на 5% в 2020 году из-за карантинных ограничений.