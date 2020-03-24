Астрономы заявили о более интенсивной потере воды на Марсе

24.03.2020, 9:09, Разное

Собранный миссией ЕКА ЭкзоМарс материал дал понять, что Красная планета теряет воду быстрее, нежели считалось ранее. К такому выводу пришли французские исследователи.

По мнению ученых, в атмосферном слое Марса водяной пар в крупных объемах собирается на высоте 80 км. Далее в процесс включается Солнце, которое разделяет молекулы жидкости на атомы водорода и кислорода. Гравитация Красной планеты очень слабая и не имеет возможности удерживать данные молекулы, когда те начинают испаряться.

Также выяснилось, в таких атмосферных скоплениях в разы больше водяного пара, нежели допускает температурный показатель Марса в теории. Это может свидетельствовать о том, что в те или иные месяцы эта планета лишается гораздо больше жидкости.

Марс является седьмой по габаритам планетой Солнечной системы и четвертой по удаленности. У нее разреженная атмосфера, давление в 160 раз менее земного. Главными особенностями поверхности этого космического объекта являются пустыни, долины, вулканы, ледники и кратеры. Активно изучать планеты начали с 60-х годов прошедшего столетия, этим занимались США, Индия и СССР.