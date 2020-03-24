Дочь Ольги Зарубиной собирается потребовать с Александра Малинина 10 миллионов рублей

24.03.2020, 9:09, Разное

Кира Евдокимова намерена подать в суд на певца Александра Малинина. Дочь Ольги Зарубиной требовала с возможного отца три миллиона рублей, но сейчас этот показатель составляет уже десять миллионов.

Впервые Александр Малинин и Кира Евдокимова встретились несколько лет назад, и тогда популярный исполнитель отказался публично от девушки, что очень ранило ее. Она впала в депрессию, но смогла прийти в себя благодаря стараниям матери. Теперь Ольга Зарубина и ее дочь пытаются возобновить справедливость, как они считают, намереваясь наказать материально певца. Женщины готовят иск в суд на десять миллионов рублей, соответственные переговоры с адвокатами уже проводятся.

Ольга Зарубина удивлена молчанию бывшего возлюбленного. У нее нет каких-либо чувств к Малинину, который тоже судился с ней. Певица вспомнила, как воспитывала дочь и ночами не спала, отметив также, что и житель тоже должен быть в ответе за нее. Вместо этого якобы артист только оскорблял Зарубину и Евдокимову.

Юристы уверены, что певец выиграет это дело. Адвокат Александр Бенхин удивлен желанию девушки потребовать выплаты только сейчас, когда ей 34 года. По закону, алименты можно потребовать максимум спустя три года после достижения совершеннолетия, поэтому Кира Евдокимова давно упустила свою возможность. Правозащитник уверен, что ее мать специально привезла дочь из США только ради пиара своего громкого имени.