Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

24.03.2020, 9:09, Разное

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути. Они считают, что им осталось совсем не много новых расчетов, чтобы это с точностью утверждать.

В Млечном Пути есть нечто большее, чем то, что можно видеть – звезды и газ, вращающиеся на орбите вокруг Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Астрономы это знают, потому что звезды на внешних краях галактического диска движутся гораздо быстрее, чем они должны быть основаны на гравитационном влиянии обнаруживаемой материи. Дополнительное гравитационное воздействие, придающее этому вращению толчок, интерпретируется как исходящее от темной материи – огромного сферического ореола вещества, окружающего галактический диск. Но поскольку нет возможности обнаружить темную материю непосредственно, астрофизики сделали вывод о ее присутствии, основываясь на том, как она влияет на вещество вокруг нее.

Астрофизик Элис Дизон из Даремского университета в Великобритании с группой ученых провела космологическое моделирование с высоким разрешением ореолов темной материи галактик Млечного Пути-массы , как в изоляции, так и в аналогах локальной группы, небольшой группы галактик около 9,8 миллионов световых лет в поперечнике, к которой принадлежит Млечный Путь. Они были особенно сосредоточены на близости Млечного пути к М31, он же галактика Андромеды, ближайший крупный сосед к Земле. Эти две галактики в настоящее время находятся на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет друг от друга-достаточно близко, чтобы уже взаимодействовать гравитационно.

Используя несколько различных программ моделирования, команда смоделировала гало темной материи Млечного Пути, глядя на радиальную скорость-орбитальную скорость объектов, движущихся вокруг галактики на различных расстояниях-и плотность, чтобы попытаться определить край гало темной материи. Все эти симуляции показали, что за пределами гало темной материи радиальная скорость таких объектов, как карликовые галактики, заметно снизилась.

Затем они сравнили это с базой данных наблюдений карликовых галактик вокруг Млечного Пути в локальной группе. И, как и предсказывали их расчеты, произошло внезапное падение радиальной скорости. Радиальное расстояние, которое команда рассчитала до этой границы, было после расстояния около 292 килопарсеков-около 950 000 световых лет. Для диаметра это удваивается и выходит чуть более 1,9 миллиона световых лет.

Это расстояние все еще может быть уточнено, и должно, поскольку оно не было главным направлением этого исследования, но оно помогает установить важные ограничения на Млечный Путь и может быть использовано для поиска таких границ для других галактик.

“Во многих исследованиях гало Млечного Пути его внешняя граница является фундаментальным ограничением. Часто выбор является субъективным, но, как мы уже утверждали, предпочтительнее определить физически и/или наблюдательно мотивированный внешний край. Здесь мы связали границу распространения лежащей в основе темной материи с наблюдаемым звездным гало и популяцией карликовых галактик”, – рассказали исследователи в своей научной статье на arXiv.