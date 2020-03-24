 

Шойгу прошел тест на коронавирус после командировки в Сирию

24.03.2020, 8:53, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию.

На видео, опубликованном на сайте канала «Звезда», показано, как медицинские работники в масках и халатах берут у министра мазок со слизистой оболочки рта, передает РИА «Новости». Затем такую же процедуру проходят другие члены российской делегации. Также всем измерили температуру.

По данным телеканала, взятые пробы дали отрицательный результат.

Президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.



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