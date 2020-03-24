Заразившиеся коронавирусом выздоровели в Красноярске
24.03.2020, 8:53, Новости дня
Трое заразившихся коронавирусом выздоровели в Красноярском крае, сообщил губернатор региона Александр Усс.
Усс сообщил своей странице в Instagram, что «работа красноярских докторов уже принесла первые результаты» – выписываются трое пациентов после курса лечение от коронавируса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», – указал он.
Всего, по данным на утро вторника, коронавирус выявили у шести жителей региона. Они посещали Австрию, Испанию и Германию. Все они находились в Больнице скорой медицинской помощи в Красноярске. Под медицинским наблюдением в территориальных поликлиниках в крае находится 4 тыс. 622 человек.
Между тем число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет