Заразившиеся коронавирусом выздоровели в Красноярске

24.03.2020, 8:53, Новости дня

Трое заразившихся коронавирусом выздоровели в Красноярском крае, сообщил губернатор региона Александр Усс.

Усс сообщил своей странице в Instagram, что «работа красноярских докторов уже принесла первые результаты» – выписываются трое пациентов после курса лечение от коронавируса.

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Публикация от Александр Усс (@uss_av) 23 Мар 2020 в 9:27 PDT

«Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», – указал он.

Всего, по данным на утро вторника, коронавирус выявили у шести жителей региона. Они посещали Австрию, Испанию и Германию. Все они находились в Больнице скорой медицинской помощи в Красноярске. Под медицинским наблюдением в территориальных поликлиниках в крае находится 4 тыс. 622 человек.

Между тем число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.