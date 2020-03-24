 

Daily Telegraph – ветеран вооружённых сил Великобритании рассказал о процветающем в армии расизме

24.03.2020, 8:45, Новости дня

В армии Великобритании к солдатам — выходцам из стран британского Содружества относятся, как к гражданам второго сорта, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление ветерана британской армии Дэвида Виталиса. По словам Виталиса, на протяжении всей своей военной карьеры ему приходилось сталкиваться с издевательствами на расистской почве.


Reuters

Ветеран вооружённых сил Великобритании и выходец из стран британского Содружества Дэвид Виталис призвал новобранцев «дважды подумать» перед тем, как вступать в ряды британской армии, пишет The Daily Telegraph. По словам Виталиса, в армии процветают отсутствие уважения и расизм.

Сам Виталис отслужил в армии 17 лет: «Поначалу я получал удовольствие», — приводит издание слова бывшего военного. Однако затем он начал сталкиваться с расизмом: Виталис рассказал, что на протяжении всей своей военной карьеры ему приходилось сталкиваться c издевательствами на расовой почве.

При этом Виталис отмечает, что если на проблемы расизма в адрес солдат из стран Содружества обращалось внимание, то внутри армии действовало негласное правило: «если вам что-то не нравится, вы можете возвращаться туда, откуда приехали».

Как пишет The Daily Telegraph, слова Виталиса прозвучали на фоне того, что британские парламентарии призвали Минобороны немедленно разрешить вопрос с правом оставаться на территории Великобритании ветеранам британской армии родом из стран Содружества. По словам Виталиса, в вооружённых силах Великобритании к выходцам из стран Содружества «относятся, как к гражданам второго сорта».

Виталис также подчеркнул, что «британская армия не является расистской в целом, но в её рядах есть расисты». Он призвал оказать военным из стран Содружества поддержку. 



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