 

Коронавирус опускает рубль на дно

24.03.2020, 8:31, Разное

Всемирная организация здравоохранения сообщила об ускорении распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Это отразилось и на курсе рубля: на фоне эпидемии российская валюта стремительно ослабевает.

Другим ключевым фактором, влияющим на котировки, остается цена на нефть. После снижения спроса на черное золото его стоимость рухнула до 25 долларов за баррель, что стало ударом для российской экономики. Официальный курс рубля на 24 марта 2020 года составляет 80,88 за доллар и 86,70 за евро.



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