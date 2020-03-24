Ученые назвали защищенные от коронавируса места на планете

24.03.2020, 8:30, Разное

Ученые назвали самые защищенные места на планете и за её пределами, где не стоит переживать о коронавирусе. Одним из таких мест является Антарктика.

В настоящий момент на территории вечной мерзлоты в Антарктике проживают около 1500 учёных, разделённых между собой и проживающих в 50 базах. Сейчас там зимний период и возвращение исследователей невозможно из-за плохих погодных условий. Контакты с внешним миром возобновляются только в ноябре-декабре, а значит им пандемия не страшна. Похожая ситуация с экипажем подводных лодок. Каждый день 110 подводников остаются на борту боевой машины и вынуждены ограничивать любые контакты с окружением, чтобы оставаться незамеченными. Их сменяют раз в 70 дней, а значит коронавирус людям на подводной лодке не страшен.

Эксперты не забыли и о 10 тыс. человек, живущих в полной изоляции. Речь идёт о племенах и аборигенах, активно препятствующих появлению современных людей на своей территории и сопротивляющихся любым попыткам контакта. Таким образом некоторые территории островов Индийского океана и горы Новой Гвинеи можно считать безопасными. Если вирус доберётся до всех мест на планете, то существует территория для жизни за её пределами. На МКС коронавирус попасть не сможет из-за очень строгого контроля за состоянием здоровья экипажа и полной стерильности при работе с любым оборудованием или продуктами, которые отправляют на станцию.