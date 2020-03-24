 

В РФ создали «лунный навигатор»

24.03.2020, 8:30, Новости дня

Российские ученые создали прототип навигационной системы для нового пилотируемого корабля «Орел», рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Этот прибор будет использовать как астронавигацию [навигация по звездам], так и карту Луны для высокоточного определения местоположения при автономных полетах», – передает РИА «Новости» слова Петруковича на заседании Совета РАН по космосу.

Трехмерную карту Луны перед этим составит российский орбитальный аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год. «Луна-25», первый после 45-летней паузы отечественный космический аппарат, отправится к спутнику Земли в октябре 2021 года.

Напомним, в декабре генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов направил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину письмо, в котором пожаловался на генконструктора пилотируемых программ РФ Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.

По мнению Севастьянова, Микрин также ответственен за то, что российский пилотируемый корабль «Орел» оказался тяжелее, чем планировалось.



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