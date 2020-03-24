Во Владивостоке зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

24.03.2020, 8:30, Разное

В Приморском крае зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом. Оба пациента приехали из заграничной поездки.

Двое жителей Владивостока, как рассказали в администрации края, на данный момент помещены на лечение в инфекционную больницу. Их состояние считается удовлетворительным. Также проводятся мероприятия по установлению всех лиц, которые могли с ними контактировать, пишет 360tv.ru.