 

Во Владивостоке зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

24.03.2020, 8:30, Разное

В Приморском крае зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом. Оба пациента приехали из заграничной поездки.
Двое жителей Владивостока, как рассказали в администрации края, на данный момент помещены на лечение в инфекционную больницу. Их состояние считается удовлетворительным. Также проводятся мероприятия по установлению всех лиц, которые могли с ними контактировать, пишет 360tv.ru.



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