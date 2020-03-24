МВФ, Всемирный банк и ЕБРР заверили в готовности помогать Украине – Зеленский

24.03.2020, 8:28, Новости дня

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили в готовности помогать Украине. Об этом 23 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

“Вчера у меня состоялся разговор с главой Международного валютного фонда, госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили в готовности поддержать и помочь Украине”, – сказал он.

Сьогодні вночі в «Борисполі» приземлився наш літак з Китаю. Він доставив тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного. Цей вантаж буде розподілено по всіх регіонах нашої країни, він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та наших військових. Ми починаємо новий тиждень боротьби проти коронавірусу, під час якого нам знадобиться ще більше витримки. Попередні дні довели: ми – сильна нація. Я пишаюся кожним, хто віддає власні сили й знання, щоб зупинити поширення недуги Україною. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Дякую українським прикордонникам. Я хочу подякувати нашим військовим на сході України. Нині весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Я дякую екіпажам літаків, потягів та автобусів, які доправляють в Україну громадян та цінні вантажі. Дякую поліцейським і нацгвардійцям, які забезпечують порядок на вулицях. Дякую главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння онлайн. Соціально відповідальному бізнесу та нашим волонтерам, які допомагають усім, що потрібно. Службам таксі, що погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу. Дякую працівникам Укрпошти, які безперебійно доставляють пенсії громадянам. Бажаю вам 36,6! Бережімо себе! Збережемо Україну! Posted by Володимир Зеленський on Esmaspäev, 23. märts 2020

Директор МВФ называла беседу с украинским президентом “очень конструктивной”.

4 марта она заявляла, что Фонд зарезервировал около $50 млрд для борьбы с последствиями вспышки коронавирусной инфекции. Так, для помощи странам с низким уровнем доходов МВФ зарезервировал $10 млрд.

16 марта Георгиева говорила, что уже 20 государств прислали в Фонд запросы после начала эпидемии COVID-19. Георгиева подчеркивала, что действующие программы сотрудничества с МВФ также могут быть использованы для помощи странам в связи с коронавирусом. Директор МВФ отмечала, что Фонд может аккумулировать до $1 трлн на эти цели.

19 марта глава НБУ Яков Смолий говорил, что Украина активизировала переговоры с МВФ по программе расширенного финансирования, а также ведет консультации “о финансировании в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

По состоянию на 23 марта в Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).