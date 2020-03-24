Китай решил восстановить транспортное сообщение с Уханем

24.03.2020, 8:16, Новости дня

Власти Китая с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения COVID-19, заявили в штабе города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.

«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», – передает РИА «Новости» заявление штаба.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 171, из них 73 тыс. 159 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 90,13% от общего числа заболевших.