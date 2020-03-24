Женщина встала на защиту насиловавшего ее дочь мужа в Магадане

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24.03.2020, 8:16, Новости дня

В Магадане закончено расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении ребенка, продолжавшемся в течение девяти лет. Мать пострадавшей девочки встала на защиту насильника, информирует пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, обвиняемый, проживавший вместе со своей женой и ее несовершеннолетней дочерью, в период с 2010 по 2019 год многократно совершал в отношении ребенка развратные действия и насильственные действия сексуального характера. При этом мать несовершеннолетней склоняла ее к изменению показаний в пользу обвиняемого, сообщается на сайте ведомства.

«Следователи приняли решение об отводе ее матери от участия в деле в качестве представителя несовершеннолетней и о допуске к участию в деле в качестве законных представителей потерпевшей одного из ее родственников, а также сотрудника отдела опеки и попечительства», – говорится в сообщении.

В настоящее время ребенку оказывают психологическую помощь, проводят медико-социальную реабилитацию.

Против мужчины выдвинуты обвинения в развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, в изнасиловании несовершеннолетней, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении.

Ранее сообщалось, что эстонка укрылась с дочерьми в монастыре в РФ от заподозренного в педофилии мужа. 



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