 

Журналисты опубликовали список бесплатных или дешевых интернет-услуг на период карантина

24.03.2020, 8:09, Разное

Российские журналисты перечислили бесплатные интернет-услуги, подготовленные многими ресурсами для юзеров во время карантина, вызванного вспышкой коронавируса на планете. Многие предложения действительны для новых пользователей, но и остальные смогут воспользоваться преимуществами различных акций.
Так, две самые популярные соцсети РФ – «ВКонтакте» и «Одноклассники» внедрят различные льготные программы. К примеру, в VK можно купить 3-месячную подписку на музыку за 1 рубль, причем предложение доступно даже для пользователей систем BOOM и OK. В сервисе Storytel можно в течение месяца бесплатно прослушивать аудиокниги и подкасты. Сайт «КиноПоиск» запустит программу с бесплатным доступом для некоторых услуг для новых юзеров. Онлайн-кинотеатры стараются не отставать и тоже снижают цену подписки: так, сервис ivi предлагает свои услуги всего за 1 рубль вместо стандартных 300. Предложение действительно до конца следующего месяца.

Дешевые подписки появятся в Premier, Wink и Okko. Книжным сервисам тоже есть чем заинтересовать интернет-пользователей: в их числе MyBook, GeekBrains, SkyEng, «Нетология», а также «Учи.ру». Что касается бизнеса, то некоторые сайты предложат пользователям пройти курсы для перехода на дистанционную работу.



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