На обратной стороне Солнца зафиксирован таинственный взрыв

24.03.2020, 8:09, Разное

На обратной стороне Солнца был зафиксирован таинственный взрыв. Гелиосферная и солнечная обсерватория 20 марта заметила пролетающие обломки над восточной частью.

На данный момент астрономы не могут дать четкого пояснения, что взорвалось, но при этом утверждают, что это не солнечное пятно. В настоящее время активность Солнца минимальна и длительное время не специалисты не фиксировали никаких вспышек или выбросов. Конспирологи сразу же выдвинули теории о внеземных кораблях, их столкновениях и битвах в космосе. Этим же они поясняют и причины падения метеоритов на Землю.

Стоит отметить, что последние несколько очень часто стали попадать в Сеть фото и видео материалы, на которых можно увидеть якобы НЛО. Однако при этом научно не было доказано, существуют ли пришельцы на самом деле. Уфологи выдвигают разные гипотезы, пытаясь доказать внеземные существа не только есть, но и их тщательно пытаются скрыть от людей.