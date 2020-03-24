 

Звезда сериала “СашаТаня” Валентина Рубцова рассказала о детских комплексах

24.03.2020, 8:09, Разное

Валентина Рубцова стала участницей телевизионной передачи “Звёзды сошлись”, в ходе которой пояснила о детских комплексах. Как отказалось, звезда сериала “СашаТаня” сомневалась в своей красоте, и в школе её называли “картошкой”.
В юности не все люди довольны собственной внешностью. Даже звёзды в эти годы сталкивались с различными проблемами. Не избежала этого и Валентина Рубцова. Наибольшее недовольство в своём внешнем виде будущая актриса больше всего выражала ушам, которые, по её мнению, были слишком большими. Кроме того, прозвище “картошка” в школьные годы также не увеличивало её самооценку. Артистка всегда видела в сестре более привлекательную представительницу прекрасного пола, как и молодые люди, проявлявшие к той больше внимания.

На протяжении нескольких лет Рубцова не была в себе уверена и сомневалась, что попадёт в театральный ВУЗ. Тем не менее, впоследствии её сомнения оказались напрасными, и она прославилась, получив главную роль в сериале “Универ”, а затем и в его спин-оффе “СашаТаня”, где знаменитость является первостепенным действующим лицом.

Валентина Рубцова добавила, она комплексовала по поводу внешности до 25-летнего возраста, пока не встретила своего супруга. Тот буквально “засыпал” возлюбленную комплиментами, и она поверила, что тоже может нравиться мужчине, хотя до этого была уверена – её жизнь пройдёт в одиночестве.



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